Gallo (allenatore Ternana): «Promozioni in Serie B? Bisogna deciderle sul campo»

Fabio Gallo, allenatore della Ternana, ha rilasciato un’intervista in esclusiva a Juventus News 24. Le sue dichiarazioni

Tantissimi dubbi attanagliano la Serie C e la sua regolare conclusione. Ripartenza? Sospensione definitiva? I prossimi giorni saranno decisivi per comprendere quale sarà il futuro della stagione in Lega Pro. Fabio Gallo, allenatore della Ternana, ha parlato anche di questo ai microfoni di Juventusnews24.com.

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24

Un punto che fa parecchio discutere è il discorso relativo alla quarta promossa in Serie B. Quale sarebbe, secondo lei, il criterio più corretto per rispettare la regolarità del torneo?

«Come quello della Coppa Italia: giocare sul campo. Ci sono 17 squadre che hanno detto che possono e che vogliono giocarsi i play-off. Si parla tanto di riforma, e che riforma sia. Si possono fare dei play-off in forma ridotta, quindi anche un esborso economico per il ritiro normale visto che le partite sarebbero minori. Penso che sia una scelta meritevole sul campo, e non un coefficiente di 0,01 o un’estrazione. Questo mi sembra poco incline ai valori reali dello sport, messi comunque in difficoltà da quello che sta accadendo. Nel momento in cui ci sono 17 squadre che hanno dato il via libera per attuare i protocolli, non vedo perché non giocare i play-off in forma ridotta. In questo modo, poi, si possono vedere anche le squadre che il prossimo anno possono giocare la Serie C o no».