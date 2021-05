Galtier sempre più vicino al Nizza. Il tecnico attende il nuovo contratto

Christophe Galtier è sempre più vicino al Nizza: l’ormai ex allenatore del Lille campione di Francia aspetta il contratto

Christophe Galtier è sempre più vicino al Nizza. Come riportato da Sky Sport, l’ormai ex allenatore del Lille campione di Francia è in attesa del nuovo contratto.

Per il tecnico si tratterebbe di una sfida ardua, quella di riportare il Nizza nei piani alti della classifica di Ligue 1 e conquistare l’accesso in Champions League.