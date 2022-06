Gama: «Sull’Italia femminile più pressione, ma l’Europeo è un gioco». Le dichiarazioni della capitana azzurra

Sara Gama, capitana della Nazionale femminile, parla a Sky Sport dal ritiro delle azzurre.

EUROPEO – «E’ cresciuta la pressione, ci sono tante cose. Quello che facciamo è importante per lo sviluppo della disciplina. Dobbiamo prendere questo Europeo come un gioco. Noi giochiamo perché abbiamo tanta passione».

PROFESSIONISMO – «E’ un momento di grande trasformazione iniziato 7 anni fa che sta avendo una grande accelerazione con il professionismo. Vuol dire dare il 100% di credibilità per il movimento e che ci investe come sistema calcio, diventando più attrattivi».

BERTOLINI E IL GRUPPO – «Le abbiamo fatto gli auguri. Sicuramente è cresciuta anche lei, quando fai certi tipi di esperienze è inevitabile. Il gruppo storico ormai si è cementificato e è capace di prendere forze fresche che arrivano e far capire loro, con il nostro aiuto, come si sta in Nazionale. bisogna avere sempre tanto entusiasmo e spirito di sacrificio. lei sa guidarci. sappiamo di aver fatto con lei tante cose buone. con qeusta consapevolezza contiamo di ripeterci e fare cose nuove»