Garcia: «Riposati per la Juve. Alla Roma sarei…» – VIDEO

L’intervento di Rudi Garcia, tecnico dell’Olympique Lione, a pochi giorni dagli ottavi di Champions League contro la Juventus – VIDEO

Rudi Garcia ha parlato nel corso della conferenza squadra della sfida in Champions League contro la Juventus e del suo passato a Roma. Ecco le sue dichiarazioni.

LIONE JUVENTUS – «Per noi sarà una settimana normale come tutte le altre. Sono stato il primo a criticare la federazione quando il calendario era troppo fitto e esponeva magari i giocatori a degli infortuni. È un peccato vedere i tuoi giocatori in infermeria. Abbiamo la possibilità di giocare venerdì e di avere tutto il tempo per recuperare in vista della Juventus. È una decisione intelligente e ringraziamo la federazione per per questa decisione.».

ROMA – «Sarei rimasto nel club in cui ero in Italia se mi avessero voluto».