Garlando: «Leao o Kvaratskhelia? In questo momento il georgiano davanti»

Il giornalista e scrittore ha parlato della differenza tra il giocatore del Napoli e quello del Milan. Ecco il suo pensiero

Luigi Garlando, giornalista e scrittore, ha parlato ai microfoni di Radio 24 durante la trasmissione “Tutti convocati” della differenza tra Leao e Kvaratskhelia. Di seguito le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Leao O Kvara? In questo momento Kvara davanti, per la sua capacità di stare in partita, può migliorare, ma Leao ha più margini di miglioramento, può diventare il massimo, ha una visione superiore».