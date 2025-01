Garnacho Napoli, prima offerta al Manchester United, ma non basta

Garnacho Napoli, prima offerta al Manchester United, ma per i Red Devils è ancora troppo bassa: le ultime sulle cifre e la distanza tra i due club

Il Napoli ha presentato la prima offerta al Manchester United per Garnacho. Come riportato da Alfredo Pedullà Manna ha offerto ai Red Devils 45 milioni di euro per l’argentino, una cifra ancora troppo bassa per gli inglesi.

La prima valutazione degli inglesi per il classe 2004 era di 80 milioni, ma è possibile che possa scendere la richiesta degli inglesi, grazie anche al lavoro degli agenti del calciatore. Per Conte è la prima scelta per sostituire Kvara.