Gasperini: «Retegui? Può ancora fare di più. L'Atalanta dovrà essere brava sotto questo aspetto» - Calcio News 24

Ecco le parole in conferenza stampa di Gian Piero Gasperini in vista della sfida tra la sua Atalanta e il Celtic.

LE PAROLE – «Queste ultime due vittorie hanno dato una svolta alla classifica, ma questa è un’altra competizione. Vogliamo consolidarci in Champions League. Il Celtic è abituata a giocare per vincere, ha dei giocatori veloci, dovremo fare un’ottima gara per cercare di vincere questa partita: domani sarà molto importante l’attenzione in ogni singolo momento del match. Mateo Retegui sta facendo molto parlare di sé, ma può fare molto di più e sta migliorando molto. Se vuoi vincere devi fare gol, è una grande squadra in Scozia, è giusto che il suo calcio sia offensivo. Infortuni? Dobbiamo vedere l’ultimo allenamento oggi, abbiamo dell’emergenza in difesa, soprattutto per quanto concerne Hien e Kolasinac. Scopriamo la nostra collocazione ogni anno attraverso l’evoluzione, l’inserimento di nuovi giocatori. Difficilmente riusciamo a dare seguito alla stagione precedente, scopriamo il tutto giocando, sicuramente dobbiamo crescere e migliorarci ogni volta. Quest’anno siamo sulla stessa lunghezza d’onda, siamo partiti con qualche risultato, ma contro il Como abbiamo perso punti importanti. A Torino abbiamo fatto una buona partita, la Champions è la competizione che ci aiuta a migliorare anche in campionato. Se abbiamo spessore e capacità di crescita le gare come domani ci aiutano a fare salti di qualità».