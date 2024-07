Gasperini SVELA: «Napoli? Alla fine ho scelto l'Atalanta. Odio chi SIMULA mentre su ZANIOLO...»

Le parole dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini tra mercato, futuro e nuovi obiettivi stagionali

Intervistato al Corriere dello Sport, l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione.

«Napoli? Ci ho pensato, sì. Ho creduto che fosse arrivata l’ora di lasciare l’Atalanta in certi casi. Ma volevo lasciarla bene, senza polemiche, senza una delusione. Abbiamo vinto e alla fine hanno prevalso Bergamo, la sua gente e tutto quello che si porta dietro. Zaniolo? E’ stato lui a volere noi. Nicolò è molto bravo, mi piace e ne ho parlato con D’Amico e Percassi, e alla fine il ragazzo è arrivato. Un’altra cosa che mi fa andare fuori di testa è la simulazione. La simulazione eclatante, il giocatore che si tuffa senza essere stato nemmeno toccato mi fa incazzare di brutto. Questo è barare, il simulatore bara. Chiesa e Immobile? Le mie non furono proteste contro la persona. Se un giocatore induce l’avversario al fallo, si parla di abilità. Assai diverso se cade per un respiro. Lo trovo gravissimo. E se un arbitro di campo non sa valutare l’entità di un contatto è meglio che cambi mestiere. »