Gasperini: «Grande REAZIONE al loro gol, ci è mancato qualcosa nell’ULTIMO PASSAGGIO»

Le parole di Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, dopo il pareggio ottenuto dai bergamaschi contro il Bologna

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio dell’Atalanta contro il Bologna. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Sono soddisfatto della prestazione, soprattutto nel primo tempo abbiamo fatto bene. Abbiamo preso gol dopo pochi secondi, c’è stata una grande reazione. Col Bologna in dieci potevamo avere più lucidità, c’è stata anche un po’ di sfortuna però la voglia di recuperare il risultato non è mai mancata».

CUADRADO A SINISTRA – «Samardzic da destra rientrava bene sul sinistro, poi ho messo Cuadrado in difesa insieme a De Roon. Poi è entrato anche Zaniolo, chiaro che dovevamo avere anche un po’ di equilibrio altrimenti potevamo prendere gol in contropiede e la partita sarebbe finita. Siamo stati bravi, c’è mancata un po’ di qualità nell’ultimo passaggio ma la squadra ha battagliato e in qualche situazione è stata anche un po’ sfortunata».

ZANIOLO – «Sì, dal punto di vista atletico comincia ad avere ritmi migliori però anche lui voglio che abbia più fiducia nel passaggio e nella conclusione verso la porta per fare gol».

HA PARLATO CON ITALIANO DELLO SHAKHTAR – «Sì, ne abbiamo parlato prima della partita perché mi ha fatto una buonissima impressione, anche se il Bologna meritava di vincere. Andiamo a giocare in campo neutro in Germania, non sarà una partita facile. Rispetto a tre anni fa manca qualche talento importante, è una squadra più giovane però non sarà facile per noi».