Gasperini su Atalanta Real Madrid: «Una serata speciale per Bergamo. Dobbiamo stare concentrati» - Calcio News 24

Ecco le parole a Sky Sport di Gian Piero Gasperini prima in vista della sfida tra la sua Atalanta e il Real Madrid.

LE PAROLE – «Per Bergamo è un appuntamento bellissimo. Troveremo un ambiente pieno di entusiasmo, la squadra più titolata al mondo. C’è grande attesa ed euforia. Dobbiamo stare attenti, il Real Madrid è una squadra fortissima e di grande livello. Dicevano che era in crisi ma non mi risulta. In campo ci saranno tanti campioni, in panchina Ancelotti. Sarà una partita dura. Questa è una competizione un po’ particolare, se non si arriva nelle prime 8 c’è sempre la via di uscita dei playoff e loro andranno in ogni caso avanti. Il nostro buon momento può essere un vantaggio ma anche un freno, e noi su questo dobbiamo stare attenti. Non è che possiamo giocare con serenità e con troppa fiducia, se no si rischia di non ottenere il risultato. La squadra è molto matura. Più vinciamo e più viene fame di vincere, ma non è una cosa sistematica. Siamo certamente consapevoli, ma il fatto che giochiamo ogni tre giorni influisce. Differenze con la Supercoppa? Era una situazione particolare, perché per tutta l’estate pensavamo di giocarci una finale che sembrava il traguardo massimo. In realtà il mese di agosto per noi è stato complicato e un po’ turbolento e non siamo arrivati a quella partita nel modo migliore. In questi mesi siamo cresciuti e tanti hanno ritrovato la condizione migliore, quindi l’Atalanta è certamente migliore.»