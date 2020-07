Gasperini: «Atalanta squadra corretta. Non dovevo essere espulso io»

Gian Piero Gasperini ha parlato al termine della partita contro il Bologna: le dichiarazioni del tecnico dell’Atalanta

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro il Bologna.

LITE CON MIHAJLOVIC – «Sorvoliamo subito. Parliamo del resto che è stata una partita difficile. L’Atalanta è una squadra corretta sempre, non ero io che dovevo andare fuori».

VITTORIA – «Il Bologna ha giocato bene la prima mezz’ora e come spesso ci accade partiamo a rallentatore. Poi piano piano siamo venuti fuori, menomale che le partite durano novanta minuti e abbiamo vinto meritatamente».

RISERVE – «Non abbiamo una panchina lunghissima, ma di qualità. Abbiamo ragazzi che si allenano con noi, hanno esordito e stanno facendo bene con noi. Io ho un numero di titolari assolutamente affidabili».

INFORTUNI – «Palomino ha avuto i crampi. Zapata ha subito una contusione forte, ma quella che preoccupa un po’ di più è la botta subita da Djimsiti».

RECORD – «Tutte le settimane ne aggiungono qualcuno. I record sono fatti per essere battuti. 74 punti sono un record a cui tenevamo tantissimo. Poi c’è tutta un’altra serie di record come gol e vittorie che ci fa piacere».

CONCENTRAZIONE – «Nella prima parte del match abbiamo sbagliato molto dal punto di vista tecnico. Quando siamo diventati più sereni il Bologna ha faticato di più e la squadra ha trovato la sua strada. Ora ci sono tre strade per la preparazione: giocare il più possibile per mantenere la forma e dopo avremo 12 giorni in cui potremo pensare di fare un lavoro diverso. L’altra è quello di lasciare i giocatori a riposo una settimana. La terza è una via di mezzo tra le prime due».

ILICIC – «Come ha detto prima Marino, bisogna aspettare. È chiaro che per noi è una gravissima perdita. Aumenta in modo esponenziale il nostro potenziale. Stiamo lavorando sperando di poterlo recuperare».