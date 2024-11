Gasperini: «Bravi a reagire nel momento di difficoltà. La situazione sugli infortuni è quella»

Le parole in conferenza stampa di Gasperini dopo la vittoria della sua Atalanta contro l’Udinese tra le mura amiche

LE PAROLE – «Eravamo troppo fuori fase tra difesa e centrocampo. Nell’accorciare sull’avversario dove c’erano dei buchi durante il loro attacco. Davanti invece ci muovevamo bene: creando anche delle buone opportunità, però proprio giocavamo addirittura peggio. Dispiace aver preso goal con in 10 visto l’infortunio di Zappacosta. Poi il secondo tempo è stata un’altra partita: abbiamo fatto un quarto d’ora precisa. Il reparto offensivo ha portato soddisfazioni, per poi controllare la partita. Siamo stati bravi nei momenti di difficoltà. Infortuni? De Ketelaere è il più vicino a recuperare, Djimsiti sta facendo una radiografia, Kossounou lontano dal recupero immediato, Zaniolo vedremo perché non sembra ci siano preoccupazioni. La sosta arriva nel momento giusto vista l’infermeria, ma anche per quei giocatori che hanno giocato con molta continuità. Con l’organico al completo possiamo giocare meglio per poi affrontare altre partite nella maniera migliore possibile. Il calendario presenta altre partite dove dobbiamo farci trovare pronti. Marten? Mi aggiungo a tutti gli elogi: un vero e proprio allenatore in campo, e giocare senza di lui diventa molto più difficile. Lui è sempre l’interprete che ragiona con la mia testa. Un giocatore insostituibile. Kossounou sta convincendo sempre di più: nella prima parte di gara ha faticato, poi è stato determinante. Ci metterà poco per diventare un cardine della squadra. Bellanova ci ha dato molta vivacità, va in difficoltà con le squadre chiuse: ha fatto due discese importanti»