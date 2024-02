Gasperini: «Gara difficile contro il Milan. Lookman? Recuperato»

Ecco la conferenza stampa dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini prima della gara di Serie A contro il Milan

CALENDARIO – «Non è una situazione normale, considerando che tutto questo pasticcio è venuto fuori dalla Supercoppa. Dall’altra parte però occorre riadattarci: a partire da domani dove affronteremo una squadra importante come il Milan nonostante il ko contro il Monza. Tutto dipenderà da come sapremo reggere gli attacchi degli altri: non mi aspetto una partita da 0-0».

LOOKMAN – «E’ pronto per ritornare. Il dolore si è notevolmente ridotto, e ora è pronto per darci quello che ci ha dato fino ad ora».

BOLOGNA – «Merita la classifica che ha, ma alla gara contro di loro ci penseremo tra due partite».

MILAN – « Il Milan in alcuni ruoli ha delle eccellenze, come sulla corsia sinistra, considerando l’altissimo livello della rosa: dimostrandosi duttile soprattutto a centrocampo».

DE KETELAERE – «E’ il miglior De Ketelaere visto a Bergamo. E’ sulla strada giusta presentando grandi margini di miglioramenti».

DIFESA – «La nostra difesa è sempre stata tra le prime sei. L’arrivo di Kolasinac ci ha dato molto, abbiamo avuto qualche problema per un certo periodo, ma ora sembra superato».