 Gasperini non chiude al ritorno all’Atalanta: «Mai dire mai, la casa a Bergamo non l’ho venduta. Sullo scudetto con la Roma vi dico questo»
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Gasperini non chiude al ritorno all’Atalanta: «Mai dire mai, la casa a Bergamo non l’ho venduta. Sullo scudetto con la Roma vi dico questo»

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Published 2 ore fa il 8 Ottobre 2026
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Gian Piero Gasperini

Il tecnico giallorosso ha parlato del suo presente alla Roma, del sogno scudetto, del legame con Bergamo e dell’ipotesi di un futuro ritorno all’Atalanta

Gian Piero Gasperini non chiude la porta a un possibile futuro ritorno all’Atalanta. Intervistato dal Corriere della Sera, il tecnico della Roma ha raccontato il suo presente giallorosso, il legame mai spezzato con Bergamo e la nuova avventura nella Capitale, dove la squadra è in testa al campionato e sogna in grande.

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L’occasione è stata la presentazione della Freisa “343”, bottiglia a tiratura limitata con finalità benefiche prodotta dalla Cascina Gilli del figlio Davide, a Castelnuovo Don Bosco, in Piemonte. Un nome non casuale, legato al modulo simbolo della carriera di Gasperini.

IL 3-4-3 E L’ATALANTA«Il 3-4-3 è sempre stato il modulo di riferimento, sebbene lo abbia declinato in modalità differenti, nell’arco della carriera. In Italia non ha mai avuto fortuna. L’ho importato dall’estero, dall’Olanda, in particolare. E non c’è dubbio che, fin qui, il punto più alto l’abbia raggiunto con l’Atalanta. La Freisa 343 non è frizzante, altrimenti la schiererei in attacco. La vedrei meglio in mezzo al campo, a dettare i tempi».

Gasperini e la sua idea di calcio

LO SCHEMA«È il mio modo di vedere il calcio. Ma i numeri contano fino a un certo punto. L’aspetto fondamentale è giocare da squadra: credere in un lavoro collettivo, nel quale gli attaccanti difendono e i difensori attaccano. Diciamo la verità: nel calcio, come nel vino, non s’inventa nulla. È lo spirito di gruppo che crea la differenza. Servono applicazione ed altruismo».

I DUBBI E L’INTER«Certo che sì. Ho vacillato varie volte. L’esonero dall’Inter è stato forse il momento peggiore. Però ho saputo rialzarmi. E devo tanto all’Atalanta, che ha continuato a darmi fiducia, anche quando i risultati non arrivavano».

LA FREISA E LA DEA«È un ottimo vitigno, ma non è un big, non è considerato al livello di Barolo o Barbaresco. Mio nonno e mio padre imbottigliavano la Freisa dalle damigiane. Ho un legame affettivo con la Freisa. E amo l’idea di costruire qualcosa di grande, piano piano, partendo da un gradino magari inferiore».

Gasperini, il passato all’Atalanta e il no comment sulla Juventus

L’allenatore ha poi ripercorso la fine della sua lunga esperienza all’Atalanta, evitando invece di approfondire il tema del presunto rifiuto alla Juventus.

IL RIFIUTO ALLA JUVENTUS«No comment (ride, ndr). Al limite, posso riconoscere che ho lasciato l’Atalanta, nel momento in cui ho realizzato che non era umanamente possibile fare di più».

IL MASSIMO CON L’ATALANTA«Mi pare proprio di sì. Non solo e non tanto per l’Europa League vinta. Ma per la qualità del gioco e per la costanza dei piazzamenti in zona Champions conquistati in nove anni. Non è il singolo trofeo a decretare la bravura di un tecnico».

LA NOSTALGIA DI BERGAMO«Ci mancherebbe altro. Bergamo è stata la tappa più lunga e intensa della mia esistenza da girovago del pallone. Non ho rimpianti, ma provo una profonda nostalgia per una comunità dove mi ero integrato perfettamente. Non a caso ci torno spesso. Mi manca tutto, di Bergamo».

Gasperini e il presente alla Roma

LA VITA A ROMA«È una realtà completamente diversa, ovviamente. Ma non è una brutta città. Il problema più grosso è la sua cucina. Devo stare attento alle carbonare, sto ingrassando troppo».

IL SOGNO SCUDETTO«Il nostro piano prevedeva di arrivarci in tre anni. Non ci dispiacerebbe anticipare. Però siamo consapevoli che la strada è lunga. Nel football non esistono vie diritte o percorsi netti. Ci saranno alti e bassi. Se riusciremo a gestirli, chissà…».

IL POSSIBILE RITORNO ALL’ATALANTA«E chi può escluderlo? Una cosa è certa. La mia casa a Bergamo non l’ho venduta».

Le parole di Gasperini confermano il doppio filo che lega il tecnico al suo passato e al suo presente: da una parte la Roma, con l’ambizione di accelerare il percorso verso lo scudetto; dall’altra l’Atalanta, una storia chiusa sul campo ma ancora viva nei ricordi, negli affetti e forse anche nelle possibilità future.

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