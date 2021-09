Ha fatto il giro del web l’immagine di Gasperini che guarda sullo smartphone l’episodio da rigore sul mani di Maehle: cosa dice il regolamento

Ha fatto il giro del web l’immagine di Gasperini che controlla il mani di Maehle da cui è scaturito il rigore per lo 0-1 della Fiorentina. Proteste vigorose dell’attaccante dell’Atalanta. A fine gara si è scatenato il dibattito sulla legalità dell’azione di Gasperini: a discolparlo, però, c’è il regolamento che non vieta l’utilizzo di apparecchiature come i cellulari in panchina.

«È consentito l’uso di apparecchiature di comunicazione elettronica da parte di dirigenti, laddove sia correlato direttamente alla salute o all’incolumità dei calciatori o per ragioni tecnico/tattiche, ma solo se si tratta di apparecchiature piccole, mobili e portatili. Un dirigente che utilizza apparecchiature non autorizzate o che si comporta in modo inappropriato a seguito dell’uso di apparecchiature elettroniche o di comunicazione sarà espulso».