Gattuso amareggiato: «E’ mancata cattiveria, brucia sprecare quest’occasione»

Le dichiarazioni di Gattuso a fine partita tra Milan-Sassuolo, posticipo serale della giornata numero 31 di Serie A

Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni per commentare il pareggio odierno dei rossoneri in casa contro il Sassuolo che rischia di compromettere definitivamente le speranze di qualificazione alla Champions League per la sua formazione. Il Milan non va oltre l’1-1 nel posticipo odierno contro la formazione nero-verde allenata da Beppe Iachini e non approfitta degli scivoloni di Roma e Inter nella corsa alla Champions.

A fine partita Gattuso ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport per commentare il risultato odierno: «A livello di gioco è stata una buona partita da parte nostra ma è mancata cattiveria sotto porta. Tante volte siamo andati con superficialità nelle conclusioni, il Sassuolo si è difeso bene ed è molto organizzato. Oggi abbiamo bruciato una occasione importante e ci brucia tantissimo, potevamo accorciare pesantemente le distanze dalle squadre che ci precedono. Questa è una cosa che deve farci riflettere. Bonucci e forse Romagnoli out col Napoli? Giocheremo con gli altri difensori che abbiamo».