Gazidis a Milano è già operativo: avrà pieni poteri e sarà in tribuna per Milan-Juve

Ivan Gazidis, sarà il nuovo amministratore delegato del Milan, dal 1° dicembre. L’ad è già operativo e sarà in tribuna per Milan-Juve

Ivan Gazidis, amministratore delegato ex Arsenal, inizierà ufficialmente la sua nuova avventura con il Milan il 1° dicembre. Il nuovo amministratore vigilerà attentamente sul mercato dei rossoneri, anzi, sta già vigilando. Secondo La Gazzetta dello Sport, il nuovo dirigente rossonero è già operativo. Dopo aver fatto avanti e indietro per un po’ con Londra, da qualche giorno ha preso possesso del suo ufficio al quarto piano di via Aldo Rossi. Dalle prime indiscrezioni, Gazidis ha chiesto e ottenuto ampi poteri: avrà facoltà di intervento in tutti i settori.

Come detto, sarà ufficialmente operativo dal 1° dicembre ma sta già lavorando per il Milan. Presto ci sarà anche l’arrivo di Gilles Grimandi, lui pure con un passato nell’Arsenal, che ricoprirà il ruolo di responsabile scouting. Gazidis, atteso in tribuna domenica sera a San Siro in occasione di Milan-Juventus, avrà però il complito di aumentare i ricavi commerciali e di aumentare ulteriormente le sponsorizzazioni dei rossoneri e di gestire i rapporti con la UEFA. Il contratto parte dal 1° dicembre ma il dirigente sportivo sudafricano ha già iniziato a lavorare per il Milan. Domenica la prima uscita ufficiosa.