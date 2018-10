Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, spunta un fotomontaggio del trio Costa-Ronaldo-Mandzukic

Ahi ahi Gazzetta. Nell’edizione odierna del quotidiano sportivo italiano, spunta un clamoroso ed imbarazzante fotomontaggio sulla Juventus. A pagina 13 si può infatti notare la foto che ha fatto il giro del web. L’immagine ritrae da sinistra verso destra Douglas Costa, Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic e apre di fatto l’articolo sul super tridente bianconero.

Tutto normale dunque? No! E’ palese, infatti, che la foto sia stata manomessa, per altro malamente, da Photoshop. La posizione di Costa non è naturale e, rispetto ai compagni, sembra decisamente fuori luogo. Dal sito della Juventus si può rintracciare la foto originale che ritrae De Sciglio al posto dell’attaccante juventino. Douglas Costa è quindi stato aggiunto successivamente e gli è stato cambiato il colore della pettorina da blu a rosa. Davvero un pessimo esempio di giornalismo italiano.