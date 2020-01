Genoa, 2019 da dimenticare. Anno nuovo, vita vecchia

Dal rischio retrocessione al rischio retrocessione: il 2019 ha portato solo guai. Ma il 2020 del Genoa potrebbe essere peggiore

(Alessio Eremita, inviato a Genova) – Il 2019 del Genoa è totalmente da dimenticare. Non esistono mezzi termini per descrivere un anno che conta una serie di innumerevoli delusioni e poche gioie. Dal rischio retrocessione in B nella stagione 2018/19, con la salvezza maturata all’ultima giornata contro la Fiorentina, al rischio retrocessione in B nella stagione 2019/20, con un ultimo posto che preoccupa l’intera piazza rossoblù.

Sembra di essere ripetitivi. A essere ripetitiva, però, è la storia del Genoa. Il 2020 si apre con una squadra da rifare, capace di affidarsi all’usato sicuro e non a quei giocatori in grado di avviare un nuovo progetto; una società inesistente e perennemente contestata; il terzo allenatore in quattro mesi di campionato, tradizione che si manifesta dall’addio di Gian Piero Gasperini (datato 2016). Non resta che vivere alla giornata e tirare le somme a fine stagione. Nella speranza che le lacrime siano di felicità.