Un confronto tra il girone di andata e quello di ritorno del Genoa: senza Piatek quanti punti mancano?

Un girone d’andata da metà classifica per il Genoa di Ballardini/Prandelli: la certezza del 14esimo posto con 20 punti e 7 di distacco dalla zona rossa. A far sognare in grande il Grifone, un bomber di razza come a Genova non se ne vedevano da tempo: Krzysztof Piatek (13 gol nelle prime 19). Poi il cambio maglia a gennaio: il polacco passa al Milan per 35 milioni.

Nel girone di ritorno, il Grifone orfano del suo bomber totalizza 17 punti. All’ultima decisiva contro la Fiorentina potrebbe eguagliare l’andata (20 punti) e nella classifica parziale occupa il 16esimo posto. Il distacco dalla zona rossa (occupata dalla Fiorentina e dal Frosinone a 14 punti) è di 3 lunghezze. Il bomber di razza non c’è più: al suo posto Antonio Sanabria (3 centri nelle 14 presenze) e sulla coscienza quel rigore decisivo sbagliato contro la Roma. In caso di vittoria al Franchi, i punti potrebbero essere gli stessi…