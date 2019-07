Genoa, Andreazzoli: «Ecco perchè uso il drone durante gli allenamenti»

Aurelio Andreazzoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport del lavoro svolto in ritiro e dei suoi metodi di allenamento

Il tecnico del Genoa, Aurelio Andreazzoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport spiegando come mai da quest’anno abbia deciso di utilizzare un drone durante gli allenamenti:

«Dopo il lavoro in campo è nostra abitudine riguardare le sedute attraverso i video, per capire se abbiamo sbagliato qualcosa e cercando di migliorare sempre. Andiamo a ricercare quello che vogliamo, le varie fasi di gioco e come si pongono i giocatori in fase di possesso e non possesso. Possiamo fare anche analisi su un singolo giocatore».