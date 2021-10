Genoa, Ballardini: «Non meritavamo di perdere. Giocando così faremo i punti che ci servono»

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato nel post gara della sconfitta contro la Salernitana: le sue parole

Ai microfoni di DAZN, Davide Ballardini ha analizzato il ko del Genoa con la Salernitana:

GARA – «Oggi abbiamo fatto una buonissima partita, per quanto creato non meritavamo di perdere. In altre occasioni, mi riferisco a quella col Verona, abbiamo preso punti anche non meritatamente. Oggi c’è stata una prestazione molto buona, ce la teniamo e si riparte da qui».

GOL PRESI DA PIAZZATI – «Dobbiamo migliorare, ma più o meno tutti prendono gol da angolo o punizione. La cosa dove si deve fare meglio è non regalare calci da fermo, che diventano situazioni pericolose».

BIANCHI – «Durante la settimana si è allenato meglio. Ekuban ha sentito un fastidio saltando diversi giorni e tornando ad allenarsi solo venerdì. Stavolta è stato facile scegliere, avevamo solo quelli».

MODULO – «Abbiamo giocato tante volte 4-2-3-1. Abbiamo caratteristiche che devono essere esaltate. Sabelli e Cambiaso stanno meglio con la difesa a tre perchè possono espimersi meglio in fase offensiva. Però ripeto, oggi abbiamo giocato bene e mi tengo questa prestazione. Facendo queste partite prenderemo i punti che meritiamo».