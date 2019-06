Mario Balotelli si sarebbe offerto al Genoa. L’attaccante però piace anche a Parma e Fiorentina. Il nodo è l’ingaggio

Mario Balotelli vuole tornare a giocare in Serie A. L’attaccante classe ’90, dopo gli 8 gol in 13 gare con il Marsiglia, vuole rimettersi in gioco nel nostro campionato e le richieste non mancano. Il problema però è sempre uno: l’ingaggio.

Secondo Il Secolo XIX, su Mario ci sono Fiorentina e Parma ma il giocatore si sarebbe proposto anche al Genoa. Il giocatore però chiede uno stipendio da 4 milioni a stagione e se non dovesse abbassare le pretese sarebbe difficile vederlo in Italia.