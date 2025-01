Genoa, tra Balotelli e Vieira equilibrio molto fragile: con il Parma prova decisiva

Genoa, equilibrio precario tra Mario Balotelli e Patrick Vieira dopo la panchina di Super Mario contro il Lecce: con il Parma sarà decisiva

Nonostante in casa Genoa i comunicati ufficiali tendano verso la serenità, la situazione tra Mario Balotelli e Patrick Vieira, come riportato dal Secolo XIX, è tutt’altro che calma e anzi, è in equilibrio molto fragile. I due hanno avuto infatti un batti e ribatti indiretto dopo la partita con il Lecce, dove l’ex Inter e Milan è rimasto in panchina per tutta la partita. «Mario è un giocatore importante, come Sabelli e Vogliacco, che non sono entrati. Abbiamo anche altri in panchina. Facciamo un gioco di squadra, sono tutti importanti» aveva commentato il tecnico dopo la gara: «Ci tengo a dire che sto benissimo fisicamente e che non ho problemi di alcun tipo grazie a Dio. Anticipo nel caso vengano dette in futuro cavolate» il messaggio sui social di Super Mario.

Il prossimo impegno contro il Parma sarà decisivo per capire il suo futuro in rossoblù: se scenderà in campo o meno sarà un segnale che questo fragile equilibrio si è rafforzato o definitivamente spezzato.