Genoa: per Davide Biraschi potrebbe essere l’anno giusto

Il difensore del Genoa Davide Biraschi, autore di una prestazione eccellente contro la Juventus, sta divenendo sempre più un punto fermo della retroguardia ligure

Il Genoa è riuscito nell’impresa di fermare la cavalcata della Juventus che aveva messo in fila ben 10 vittorie consecutive. La squadra ligure, difatti, ha strappato un importantissimo pareggio ai bianconeri allo Juventus Stadium per 1-1 grazie alla rete di Bessa dopo quella di Cristiano Ronaldo. Durante la sfida di Torino tra i migliori in campo è stato il giovane terzino Davide Biraschi che allo Stadium ha regalato una delle sue prestazioni migliori bloccando le iniziative di due centravanti come Mandzukic e Ronaldo.

La Juventus è una sorta di amuleto per Biraschi che ha esordito in Serie A proprio contro i bianconeri con la maglia del Genoa nella sfida casalinga vinta dal Grifone 3-1 il 27 novembre 2016. Il rendimento del giocatore classe 1994 da quel momento è stato altalenante. Nella prima stagione 2016-2017 colleziona solo 8 gettoni per un complessivo di circa 650 minuti, l’anno scorso comincia bene da titolare, poi però finisce in diverse occasioni in panchina ed il bottino totale è di 26 presenze complessive. In questo avvio di stagione è divenuto un punto fermo del Genoa ed è riuscito ad imporsi nelle gerarchie di Ballardini prima e di Juric dopo. Probabilmente, dunque, continuando con questi ritmi quest’anno potrebbe essere l’annata giusta per Biraschi che da tempo scalpita e sogna un posto anche in Nazionale.