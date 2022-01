Genoa, Blessin è arrivato in città: «Grande step della mia carriera»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Alexander Blessin è già arrivato a Genova e ha rilasciato le prime dichiarazioni da allenatore dei rossoblù

«È stata una situazione molto veloce siamo contenti di essere qui in questo club. È un grande step per me nella mia carriera: un top club. Proveremo a tirare fuori il meglio da questa squadra. Cosa conosco del club? Conosco molte cose, è una squadra con una grande storia che ha vinto nove scudetti. Sono molto fiero di essere qua e proverò a tirare fuori il meglio da questa occasione».