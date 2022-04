Genoa Cagliari, sfida da 6 punti: Blessin vuole tenere aperta la corsa, Mazzarri chiuderla

Genoa Cagliari con in palio punti pesanti e la vista sulla salvezza: Blessin vuole tenere aperto i giochi, Mazzarri vuole chiuderli

Genoa Cagliari è la sfida clou di oggi per la lotta alla salvezza. In palio ci sono più dei tre punti, perché una vittoria da una parte o dall’altra potrebbe stravolgere i piani e la classifica.

Blessin in conferenza ha suonato la carica. Il tecnico vuole la vittoria per tenere aperto il discorso e regalarsi un finale di stagione con la possibilità concreta di salvarsi. Mazzarri, invece, quella porta vuole chiuderla e un successo in esterna potrebbe spegnere le speranze delle inseguitrici. A Genova ci si gioca la stagione.