Tris d’acquisti per il Genoa: Bertolacci, Favilli e Lopez pronti a diventare rossoblù

Ultimi dettagli per Favilli e Lopez mentre Preziosi insiste con il Milan per Bertolacci. Se parte Laxalt, pronto Antonelli

La trattativa per Favilli è alle battute finali. Il presidente Enrico Preziosi ha approfittato della tournée americana dei bianconeri per limare i dettagli che mancavano alla definizione dell’affare con Marotta e Paratici e ora aspetta solo il bomber per la firma sul contratto, ultimo atto di una rincorsa partita da lontano. Le visite mediche saranno pura formalità, prima della firma sul quinquennale che legherà Favilli al Genoa. Sono stati delineati anche i dettagli dell’accordo con la Juve per il trasferimento dell’ex Ascoli: Preziosi investirà 5 milioni subito per l’attaccante, con altri 7 per il riscatto obbligatorio a fine stagione. La Juve si è cautelata inserendo la recompra per i prossimi due anni (a 16 milioni nell’estate 2019 e a 24 per quella successiva).

Ma il Genoa non lascia ma anzi triplica. Dopo Favilli si vuole chiudere anche per Lisandro Lopez, il quale ha già raggiunto il capoluogo ligure pronto ad iniziare una nuova stagione in Italia dopo quella vissuta in naftalina all’Inter. Dopo le visite e la firma, ora manca solo l’annuncio da parte dei liguri. Il motivo del ritardo si spiega con un cavillo burocratico ancora da risolvere col Benfica. Per il Genoa, tuttavia, è una settimana chiave per un altro rinforzo voluto da Ballardini, ossia Bertolacci. A oggi il no di Gattuso a una partenza da Milanello resiste, ma i rossoblù continueranno a provarci per accontentare il tecnico e mettergli a disposizione una rosa di prim’ordine. Si sta scaldando in uscita, invece, l’asse con lo Zenit per l’esterno Laxalt. La trattativa per l’ex Inter è partita ufficialmente ieri, ma i russi non sono ancora arrivati a offrire la cifra che chiede Preziosi per cedere il suo gioiello, almeno 20 milioni. Se parte lui è pronto a subentrare Antonelli.