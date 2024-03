Genoa, Criscito: «Retegui come Gilardino, su Gudmundsson...»

Le parole di Domenico Criscito, ex capitano del Genoa ed attuale allenatore dell’Under 14, sulla stagione dei rossoblù

Domenico Criscito, allenatore dell’Under 14 del Genoa, ha parlato della stagione dei rossoblù a PrimoCanale.

PAROLE – «Gilardino sta facendo un ottimo campionato, ha sempre giocato a viso aperto con tutti. Tanto merito è proprio di Gilardino che sta facendo un ottimo lavoro. Speriamo che presto il Genoa possa andare in Europa, quest’anno la vedo dura ma tra qualche anno magari sì. In questa stagione il giocatore più importante del Genoa è Gudmundsson, lo sta dimostrando. Retegui chi mi ricorda? È un giocatore d’area di rigore, alla Gilardino, anche lui in area la buttava sempre dentro».