Genoa, Destro: «A Bologna ho lasciato il cuore. Gol grande emozione»

Mattia Destro, attaccante del Genoa, ha parlato al termine del match perso contro il Bologna. Le sue dichiarazioni.

«E’ stata una grandissima emozione il gol, era importante per noi fare risultato ed è stato importante per noi acciuffare il risultato. Skorupski ha fatto una grandissima parata, è un mio grandissimo amico. A Bologna ho lasciato il cuore, voglio tanto bene a questa gente. Ora abbiamo una gara importantissima in casa nostra contro il Verona e dobbiamo fare risultato».