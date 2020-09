Genoa, Faggiano: «Balotelli? Lavoriamo su tutto»

Daniele Faggiano ha fatto il punto della situazione in casa Genoa: le parole del direttore sportivo rossoblù

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Genoa, ha fatto il punto della situazione in casa rossoblù. Le dichiarazioni riportate da tuttomercatoweb.com.

ESORDIO – «La vittoria non deve farci cullare. Noi stiamo cercando di lavorare ancora per sfoltire un po’ la rosa perché siamo abbastanza e poi dopo pensiamo al Napoli e a lavorare per essere felici alla fine. Gol dei nuovi? Anche Destro è un nuovo acquisto. Deve essere un altro giocatore, anzi deve essere il Destro che conoscevamo. Mattia merita questa chance e siamo felici di come sta lavorando, è rimasto in campo 100 minuti e dimostrato che se dà tutto quello che ha e torna quello che era può ancora essere un giocatore importante».

MERCATO – «Ci saranno altri colpi. Aspettiamo le firme di Pellegrini, un giocatore che non è stato facile prendere perché come Czyborra, Ghiglione e Zappacosta è stato a lungo sottovalutato. Per quanto riguarda Balotelli vi state divertendo, noi lavoriamo su tutto e Mario è un grande giocatore che penso possa fare ancora bene. Vedremo. Quello che posso dire per smentire alcune voci è che Criscito è un giocatore del Genoa e resta un giocatore del Genoa, perché è importante per noi».

SCHONE – «Si tratta di un giocatore che non scopro io e che avrei voluto avere nelle mie squadre in passato, vedremo cosa fare in base alle scelte del mister. È lui a decidere chi deve giocare e io non entro nel merito, ma faccio altro scelte che sono difficili e dolorose».

SANABRIA – «Giochiamo con due attaccanti, siamo tre e dite che ne striamo prendendo altri due arrivando a cinque. E sarebbero troppi mi sa. Non è abbandonato nulla, si lavora tanto e a volte vorrei lavorare a carte coperte, ma poi ci siete voi che me le scoprite».