Genoa, Gilardino: «L’anno scorso è da DIMENTICARE, ora mi aspetto QUESTO»

Le parole di Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, in vista della sfida contro la Roma. I dettagli

Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa in vista di Genoa-Roma.

LE PAROLE – «E’ un sentimento che dobbiamo avere. Non pensiamo di essere superiori all’avversario, non possiamo permetterci questo. Credo che bisogna parlare sempre molto chiaro, è normale che l’anno scorso abbiamo abituato bene tutto l’ambiente e quando vai sotto 0-1 in casa col Verona, a livello mentale, non ti può sembrare vero e invece è la realtà della Serie A. Sono situazioni che possono capitare e bisogna sempre rimanere in partita mantenendo la lucidità».