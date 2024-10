Genoa, Gilardino perde anche Gollini in porta: le ultime

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, perde il proprio estremo difensore titolare. Al suo posto Leali

Pessime notizie in casa Genoa con l’ennesimo stop che complica una stagione iniziata di per sé in maniera negativa. Il terzultimo posto in campionato con 5 punti in 7 gare e l’eliminazione di Coppa Italia per mano della Sampdoria sta mettendo a dura prova Gilardino.

L’ultima notizia riguarda Pierluigi Gollini: il portiere del Grifone infatti si dovrà operare rimanendo fuori almeno per un mese, lacrimando così spazio a Leali in porta già dal match contro il Bologna.

A proposito di infortunati, la speranza è di recuperare perlomeno Frendrup a centrocampo per scongiurare un’assenza che sarebbe pesantissima. In tutto ciò si scalda Gaston Pereiro, ex Cagliari acquistato di recente dagli svincolati.

Da qui alla sosta, il Genoa dovrà affrontare il Bologna in casa, la Lazio lontano dalle mura amiche, la Fiorentina al Ferraris, il Parma al Tardini e infine il Como di Fabregas a Genova con la speranza di migliorare un trend iniziale pessimo.