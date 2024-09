Genoa Juventus, Thiago Motta: «CRITICHE? Sono giuste»

Thiago Motta è intervenuto prima della sfida contro il Genoa in trasferta. Ecco le parole del tecnico della Juventus

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha parlato a pochi minuti dall’inizio della gara contro il Genoa al Marassi. Di seguito, le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

FIDUCIA IN DANILO – «Ho fiducia in lui come in tutti i miei giocatori. Abbiamo solo giocatori forti, in settimana hanno lavorato bene. Chi inizierà farà una bella prestazione, cercando di ottenere sempre un risultato positivo».

BASI PER IL FUTURO – «Le critiche sono giuste quando una squadra come la nostra non segna. Siamo una squadra solida, abbiamo preso un gol in Champions all’ultimo che potevamo evitare. Abbiamo giocato contro squadre che sono venute a giocare, nelle partite aperte abbiamo creato tantissimo in avanti, arrivando velocemente. Abbiamo avuto difficoltà con squadre che si difendono con il blocco basso. Dobbiamo essere capaci di affrontare chi si chiude e portare tanti uomini per creare situazioni in area».

ROUHI – «Cambiaso ha fatto molto bene, Juan anche lui contro il Como da terzino anche se è più un centrale. Jonas è giovane, è arrivato con noi dal ritiro, non ha mai perso allenamenti e li ha fatto sempre con intensità. L’ho visto bene in allenamento, se lo merita e farà un ottima prestazione».