Il pareggio di ieri contro il Cagliari ha complicato la corsa salvezza per il Genoa. Il Grifone si aggrappa adesso al capitano Criscito

Se il Genoa può ancora sperare negli ultimi 90 minuti per agguantare una salvezza che sta sembrando complicatissima, molto lo deve al suo capitano. Mimmo Criscito è l’anima pulsante di una squadra che sembra avere l’anima svuotata. Il rigore allo scadere realizzato con freddezza contro il Cagliari ha permesso al Grifone di agguantare almeno un punto, che tiene vive le speranze. Ha inoltre preso parte a sei gol complessivi dei liguri, con due marcature personali e quattro assist.

Il dato più interessante che testimonia la caparbietà del giocatore napoletano riguarda le reti realizzate. Sulle sette totali in Serie A, ben quattro sono arrivate dopo l’88° minuto. E sarebbero potute essere cinque, se solo Sanabria non gli avesse “scippato” il rigore allo scadere contro la Roma. Uno sliding doors che potrebbe valere per il Genoa un’intera stagione.