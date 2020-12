Genoa, Maran: «Ho parlato con Preziosi, è una situazione difficile»

Rolando Maran non si nasconde dopo la sconfitta con il Parma e conferma il confronto con il presidente Preziosi

Il tecnico del Genoa Rolando Maran ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando la sconfitta casalinga contro il Parma.

PREZIOSI – «C’è stato un confronto con il presidente. È una situazione che andava analizzata e ho avuto piacere di farlo a caldo. Questa settimana dobbiamo lavorare per superare questo momento».

SITUAZIONE – «I ragazzi sono usciti stremati, da quanto punto di vista non ho da dire nulla. Ci dimentichiamo che siamo in questa situazione per motivi di cui abbiamo già parlato. Ne prendiamo atto e dobbiamo fare qualcosa di diverso».