Genoa-Milan, ecco quando si gioca la gara valida per la 20ª giornata della Serie A 2018-2019

Genoa-Milan, ecco quando si gioca: la gara valida per il 20° turno della Serie A 2018/2019 avrà luogo lunedì 21 gennaio alle ore 15 allo stadio ‘Ferraris’ di Genova. L’orario della partita, prevista inizialmente alle ore 21, è stato anticipato e comunicato oggi dalla Lega Serie A. La variazione, come si legge, è stata disposta dall’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno. Lunedì 21 gennaio si giocherà anche Juventus-Chievo Verona (alle ore 20,30), coi bianconeri che saranno reduci dalla sfida di Supercoppa proprio contro il Milan in programma mercoledì 16 gennaio in Arabia Saudita.