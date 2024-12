Genoa Napoli LIVE: cronaca e diretta match Serie A

Allo Stadio Ferraris il match valido per la 17ª giornata di Serie A tra Genoa Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Genoa Napoli, valevole per la 17ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025.

PRIMO TEMPO

Il Napoli controlla la partita fin dalle prime battute, con una doppia occasione per Lukaku, che però non trova la porta, ma al quarto d’ora i partenopei sbloccano il risultato: palla di Neres dalla sinistra per l’inserimento di Anguissa che infila in rete. Al 23′ arriva il raddoppio di Rrhamani, che svetta sulla punizione di Lobotka.

SECONDO TEMPO

La ripresa inizia subito con un Genoa arrembante e determinato a pareggiare: subito Pinamonti chiama al miracolo Meret, che si allunga sul tiro dell’attaccante genoano e mette in angolo. I rossoblù però sono vivi e accorciano proprio con Pinamonti, che riceve con un tocco da dietro al limite dell’area piccola e questa volta il portiere del Napoli non ne può nulla. Con quel gol il Genoa spinge e costringe la squadra di Conte ad una sofferta difesa: Meret salva in almeno tre occasioni che valgono i tre punti.

GENOA (3-5-2): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez; Zanoli, Frendrup, Badelj, Miretti, Martin; Vitinha, Pinamonti. A disp. Sommariva, Gollini, Thorsby, Bohinen, Pereiro, Vogliacco, Norton-Cuffy, Ekuban, Marcandalli, Ankeye, Balotelli, Melegoni, Masini. All. Vieira.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. A disp. Contini, Caprile, Gilmour, Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Mazzocchi, Spinazzola, Kvaratskhelia, Raspadori, Folorunsho. All. Conte.