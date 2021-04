Genoa, Pandev: «La mia idea è di smettere dopo l’Europeo, prima la salvezza»

Goran Pandev ha parlato a Sky Sport dopo Genoa-Benevento. Le sue parole

RISULTATO – «Era importante vincere ma non ci siamo riusciti. L’abbiamo recuperata e pensavo che avremmo vinto. Noi dobbiamo tornare quelli di prima. Non siamo ancora salvi».

100 GOL – «Sono da tanti anni in Italia. E’ un bel traguardo, sono felice e non mi aspettavo di fare così tanti go. Non sono una prima punta, ho fatto tanti ruoli».

RITIRO – «Prima peniamo a salvarci e poi parlerò con la dirigenza. Sto bene ma la mia idea è di smettere dopo l’Europeo».