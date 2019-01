Il Pistolero Krzysztof Piatek ha colpito ancora. Dopo le 13 reti in Serie A, il polacco si dimostra inarrestabile anche in allenamento

Krzysztof Piatek è la vera rivelazione di questa prima parte di campionato. Il polacco, fin dal ritiro estivo del Genoa, ha subito dato prova di capacità realizzative incredibili, preludio al suo fantastico esordio in Serie A. Ben 13 gol, dietro solo al marziano Cristiano Ronaldo a quota 14 (se la Lega non gli avesse tolto il gol contro l’Atalanta…). In vista di una seconda parte di Serie A da protagonista, direttamente dal ritiro in Spagna del Grifone, Piatek ha voluto mandare un messaggio a tutti i suoi tifosi. E che messaggio: un video di una fantastica rovesciata in allenamento! Anche in vacanza, il Pistolero si conferma implacabile: i portieri avversari sono avvisati.