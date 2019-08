Genoa, Pinamonti: «Preziosi? Mercato perfetto. Obiettivo Coppa Italia»

Il neo attaccante del Genoa, Andrea Pinamonti, ha parlato della prossima stagione e delle sue prime sensazioni con i rossoblù

Nel corso di un’intervista rilasciata sulle pagine del Secolo XIX, l’attaccante del Genoa, Andrea Pinamonti, ha parlato così della prossima stagione e delle sue prime sensazioni con i rossoblù. Ecco le sue parole: «Ringrazio per la fiducia il presidente Preziosi e il ds Capozucca che mi ha rivoluto pure qui dopo l’esperienza a Frosinone. Voglio ripagarli aiutando la squadra e facendo gol».

«Le prime sensazioni? Mi ha colpito il calore dei tifosi: ci hanno seguito ovunque, numerosi. Un pubblico così, in casa, ti aiuta a vincere. Ho visto l’accoglienza per Schone: si sa, il tifo del Genoa è spettacolare ma cose così ti danno una carica in più. Coppa Italia? L’ho già vinta con la Primavera con l’Inter, insieme a Radu e Kouamè. È un torneo dove puoi vincere e perdere con tutti, guai a sottovalutare i rivali. Ma la stiamo preparando al top. Schone e Saponara? Hanno grande tecnica, servono tanti assist per noi attaccanti. Complimenti al club: mercato perfetto. Dobbiamo essere all’altezza di questi sforzi. Come mi vedo? Direi bomber e speriamo porti bene anche se qui di bomber ce ne sono tanti».