Genoa, primo allenamento agli ordini di Andreazzoli: forza e velocità

Nel primo allenamento del Genoa di Andreazzoli le parole chiavi sono state forza e velocità per inserire benzina fin da subito nelle gambe

Il Genoa nella giornata di ieri ha fatto il primo allenamento agli ordini di Andreazzoli. A Neustift, in Austria, i giocatori hanno lavorato con una temperatura di 14 gradi e con qualche rovescio.

Come informa Pianetagenoa1893.net, dopo il riscaldamento in palestra, la squadra, divisa in tre gruppi, si è sottoposta a un test in campo alla SportPlatz. Forza e velocità hanno caratterizzato il primo banco di prova studiato dai preparatori atletici.