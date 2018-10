Genoa da record, stessi punti del 2008-09: a fine anno fu Europa

Risultati importanti sin qui per il Genoa. La formazione rossoblù ha gli stessi punti in classifica di 10 anni fa

Avvio importante, avvio da record per il Genoa di Davide Ballardini e Ivan Juric. Il tecnico romagnolo è stato esonerato dopo 7 giornate, fatale la sconfitta interna contro il rimaneggiato Parma di D’Aversa, il tecnico croato invece è subentrato prima della sfida con la Juventus e ha strappato il primo importantissimo punto, pareggiando in casa dei bianconeri grazie al gol di Bessa. Il pari contro i bianconeri ha permesso al Genoa di salire a quota 13 punti dopo 8 giornate (i rossoblù, lo ricordiamo, hanno ancora una partita da recuperare contro il Milan) e di portarsi a -1 dal sesto posto. Un cammino iniziale da record per il Grifone che aveva iniziato così bene 10 anni fa, durante la stagione 2008-2009, quella, per intenderci che avrebbe poi portato i rossoblù in Europa.

Quel Genoa di Gasperini chiuse il campionato al quinto posto e sfiorò ‘addirittura’ la Champions League. Era il Genoa del Gasp ma anche di Diego Milito e Thiago Motta. Il Genoa di Ballardini e Juric ha delle cose in comune: ha un grande bomber (Piatek ha fatto meglio del Principe in questo avvio avendo realizzato 9 gol in 8 giornate, sempre a segno nelle prime 7) e ha un centrocampista come Miguel Veloso, per certi versi simile a Thiago Motta, in cerca di riscatto, Criscito c’era e c’è ancora, Juric all’epoca giocava in mezzo al campo, ora è presente e guida la formazione genoana dalla panchina. I rossoblù del presidente Preziosi viaggiano a ritmo importanti, viaggiano al ritmo del Grifone del quinto posto e domani avranno un’occasione importante contro l’Udinese: una vittoria contro i bianconeri proietterebbe i rossoblù a 16 punti, un inizio decisamente importante che permetterebbe a ‘Piontek’ e compagni di affrontare al meglio il recupero con il Milan.