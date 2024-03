Genoa, il riscatto di De Winter è una formalità: ecco cosa manca

Koni De Winter, difensore del Genoa, è ad un passo dall’obbligo di riscatto. Ecco cosa manca per renderlo ufficiale

Koni De Winter è passato dalla Juventus al Genoa la scorsa estate, disputando la bellezza di 21 partite con almeno 45 minuti su 22 totali. Come ricorda tuttomercatoweb, mancherebbero altri due gettoni più la salvezza del Genoa per l’obbligo di riscatto a 10 milioni di euro, bonus compreis.

Un affare per il Grifone dato che la valutazione del giovane ormai ex bianconero è come minimo raddoppiata con Wolverhampton ed Everton che hanno messo gli occhi sul gioiello belga.