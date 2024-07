Genoa, inizia il RITIRO in Val di Fassa: assenti Retegui, Vasquez e Malinovskyi, il MOTIVO e i dettagli del programma

Il Genoa dà il via alla stagione 2024/2025. Quest’oggi, in Val di Fassa, i rossoblu hanno iniziato il ritiro di preparazione alla nuova annata. Gli unici assenti sono Retegui, Vasquez e Malinovskyi , ancora in vacanza a causa degli impegni in Nazionale.

Domani, la squadra allenata da Gilardino, scenderà già in campo per la prima amichevole. Il match verrà disputato contro la squadra dilettante del Val di Fassa.