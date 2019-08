Il Genoa aveva chiuso per Donis ma il giocatore dello Stoccarda non arriverà. Problemi dovuti alla mancata cessione di Sanabria

Sarebbe saltato l’arrivo di Donis, attaccante dello Stoccarda, al Genoa. Sembrava tutto fatto per il passaggio dell’ex Juve in rossoblù ma, secondo La Gazzetta dello Sport, la trattativa è sfumata.

Il Genoa doveva prima liberare un posto in attacco ma non trova acquirenti per Sanabria. Il paraguaiano potrebbe dunque rimanere alla corte di Andreazzoli, completando così il reparto offensivo rossoblù.