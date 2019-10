Il Genoa rivede Pinamonti: falso allarme dopo la botta in Under 21. L’attaccante torna in gruppo dopo lo stop

Scongiurato il pericolo di perdere Pinamonti per il Genoa. Il Grifone temeva di perdere la punta rossoblù per via della contusione rimediata con l’Italia Under 21, che ha affrontato l’Armenia.

Dopo lo stop precauzionale di ieri, Pinamonti è rientrato in gruppo e ha preso parte alla sessione di allenamento odierna in modo regolare. Sarà dunque a disposizione per la trasferta a Parma.