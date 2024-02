Genoa Udinese: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Marassi andrà in scena la sfida di Serie A tra Genoa e Udinese: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Marassi andrà in scena la sfida di Serie A tra Genoa e Udinese. I rossoblù vogliono dare continuità al pareggio contro il Napoli in trasferta. I friulani per continuare nell’ottimo momento dopo due pareggi e la vittoria contro la Juve. Un match interessante tra due squadre che hanno dimostrato grandi qualità e un bel gioco. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni.

Le probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Martinez, De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson. All. Gilardino. A disposizione: Leali, Sommariva, Cittadini, Vogliacco, Messias, Spence, Haps, Ekuban, Bohinene, Thorsby, Vitinha, Strootma, Ankeye.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye, Kristense, Gianneti, Perez; Zemura, Lovrci, Walace, Samardzic, Ehizibue; Thauvin; Lucca. All. Cioffi. A disposizione: Silvestri, Padelli, Tlkvic, Kabasele, Ferreira, Ebosele, Kamara, Camara, Payero, Zarraga, Success, Brenner, Davis.

Genoa-Udinese: orario e dove vederla

Genoa-Udinese gara delle ore 20:45 del sabato che proseguirà con la ventiseiesima giornata della Serie A, la settima del girone di ritorno. Al Marassi sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. La partita sarà trasmessa anche su Sky sul canale 201 e 2013 e Sky Go.