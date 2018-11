Georgina, le spese natalizie dei Ronaldo da Adisco per beneficenza – FOTO

Georgina Rodriguez fa incetta di addobbi natalizi da Adisco, il ricavato verrà devoluto interamente in beneficenza all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino

Torino è sempre più innamorata di Cristiano Ronaldo per il suo impatto nel mondo Juventus. E con l’arrivo del Natale il portoghese e la compagna Georgina Rodriguez hanno pensato bene di fare beneficenza svuotando le vetrine degli addobbi natalizi di Adisco e comprando diversi addobbi per la loro nuova casa italiana. Il 100% dei prodotti venduti dall’associazione Adisco verrà devoluto all’ospedale infantile Regina Margherita. Nei giorni scorsi Georgina, insieme ai quattro figli, sarebbe entrata in gran segreto nello store dietro la Gran Madre di Torino comprando tutti gli addobbi natalizi, tra cui il trono di Babbo Natale e gli alberelli innevati.

Questo il messaggio postato da Georgina attraverso Instagram, un messaggio che ha ricevuto più di un milione di mi piace e che avrà un impatto positivo probabilmente anche sulle donazioni all’Adisco. «Come ci siamo divertiti ieri a comprare gli addobbi natalizi per la nostra nuova casa a Torino. Oltre a passare bei momenti abbiamo contribuito a una buona causa e siamo felici di collaborare con Adisco, che dona il 100% di ciò che vende all’ospedale Regina Margherita. Che bei momenti di unione, calore e amore familiare. Non dobbiamo mai dimenticarci di quelli che realmente hanno bisogno, non c’è maggior soddisfazione di questa». Questo il commento dell’associazione: «Adisco Piemonte ringrazia la famiglia Ronaldo per l’affettuoso aiuto ai bimbi dell’ospedale Regina Margherita di Torino. Un grazie di cuore».