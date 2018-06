Sami Khedira ha ammesso che molti giocatori della Germania erano fuori forma e spera nella conferma del ct Joachim Löw

La sconfitta con la Corea del Sud è stato un vero e proprio disastro per la Germania, che esce dal Mondiale senza raggiungere gli ottavi per la prima volta da quando esistono i gironi. La delusione ovviamente non serpeggia solo tra i tifosi tedeschi ma anche tra i giocatori responsabili di questa figuraccia. Sami Khedira è stato tra i primi a parlare dopo la debacle sottolineando come non fosse la rosa a mancare di preparazione atletica ma i singoli elementi. «Nessuno di noi giocatori è arrivato al torneo al top della condizione ma non voglio criticare i miei compagni. – ha spiegato il centrocampista bianconero alla Bild – Le mie prestazioni sono inspiegabili. A Torino ho giocato probabilmente la miglior stagione della mia vita, era tutto perfetto, poi arrivo in Russia e gioco così male contro Messico e Corea. Non mi è mai successo, devo capire perché. Giusto criticare me e i miei compagni».

Khedira ha ammesso di non essere riuscito nemmeno a riposare tale fosse la vergogna: «Ho provato a dormire, ma non ci sono riuscito, mi sono svegliato più e più volte. – ha raccontato il giocatore – Provo molto dolore, non riesco a realizzare quel che è successo, non ci riesco nemmeno ora. Per me è insopportabile il fatto che il torneo durerà altre due settimane mentre noi staremo a casa. Mi dispiace tantissimo per i tifosi che ci hanno sostenuto, voglio solo chiedere scusa».

Khedira non ha voluto rispondere in merito ad un profondo cambio generazionale per la selezione tedesca ma è convinto che il ct Joachim Löw debba rimanere al suo posto: «Capisco che ora, dopo un torneo così, arrivino queste domande, ma non voglio rispondere in preda alle emozioni. Devo capire cosa è andato storto e poi parlerò con Löw. Per me dovrebbe restare, ma deve decidere lui». Infine, Khedira ha voluto smentire che la sconfitta sia arrivata da un atteggiamento sbagliato: «Non siamo stati arroganti, non eravamo sereni, e quando si va sotto pressione le cose non migliorano».